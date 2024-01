Ex-autarca de Caminha acusado de prevaricação

O ex-presidente da Câmara de Caminha Miguel Alves nega qualquer irregularidade na contratação da empresa de assessoria de comunicação de Manuela Sousa. São arguidos num processo que começou esta quinta-feira a ser julgado no tribunal de Viana do Castelo. Depois quatro vezes adiado devido à greve de funcionários.

Miguel Alves disse que o contrato com a empresária "foi feito de acordo com o direito e tudo foi acautelado". E garantiu que nunca pagou qualquer serviço às empresas de assessoria MEDIANA e MIT antes da assinatura do contrato, em abril de 2015.



A empresária confirma que os primeiros tempos de trabalho foram gratuitos com o objetivo de " conquistar o cliente", até porque conhecia as dificuldades orçamentais da autarquia. O caso levou à demissão de Miguel Alves enquanto secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.