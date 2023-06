Ex-CEMGFA alerta que receitas extraordinárias da LPM são "por definição incertas"

O antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) entre 2006 e 2011 e atual presidente da direção da Eurodefense-Portugal falava num colóquio organizado pela comissão parlamentar de Defesa, na Assembleia da Republica, intitulado `Lei de Programação Militar e a Economia de Defesa`.

O general começou por salientar o investimento total previsto para a Lei de Programação Militar até 2034, de 5.570 milhões de euros, valor que considerou "significativo e que deve ser reconhecido".

Na opinião do antigo CEMGFA e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, tal valor "consubstancia um aumento de possibilidades para o tecido produtivo português e, portanto, para a economia de Defesa".

"Note-se, contudo, que desses cerca de 5,6 milhares de milhões de euros, só 5,3 estão `à priori´ assegurados por receitas diretas do Orçamento do Estado, confiando-se o resto, cerca de 280 milhões de euros, a receitas extraordinárias, por definição, incertas", alertou.

Em relação a esta situação, o general apelou a uma reflexão em dois planos: "desde logo, o plano do subfinanciamento da lei, mas também das dificuldades que isso acarretará para as diferentes e exigentes fases da sua execução e gestão".

O general Valença Pinto realçou ainda a importância de uma "adequada execução" da LPM, e de um "controlo rigoroso dessa execução".

No colóquio, tanto o general Valença Pinto como a presidente do conselho de administração da IdD Portugal Defence -- a `holding` que gere as participações públicas nas empresas do setor da Defesa --, Alexandra Pessanha, salientaram a importância de rever as regras de contratação pública aplicadas a este setor.

De acordo com o semanário Expresso, o Governo alterou a Lei de Programação Militar (LPM) em 278 milhões de euros, depois de a proposta ter recebido parecer favorável, por unanimidade, no Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão presidido pelo Presidente da República, em janeiro.

Segundo este jornal, a proposta foi alterada em Conselho de Ministros em março, antes de ser enviada para o parlamento, tendo sido adicionada "uma linha no quadro financeiro", estabelecendo que 5.292 milhões serão provenientes de verbas do Orçamento do Estado - o que significa que 278 milhões de euros, até 2034, terão que ter origem em receitas próprias dos ramos para atingir o total de verbas previsto.