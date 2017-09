Ex-comandante da Proteção Civil não tem direito a subsídio de desemprego

Depois veio o episódio da licenciatura suspeita com recurso a 90 por cento de equivalências.



Sabe-se agora que também mentiu no currículo enviado para complementar o despacho de nomeação, publicado em Diário da República.



O mais dramático vai ser o futuro de Rui Esteves, que durante os últimos 30 anos esteve ligado à estrutura da proteção civil.



Neste momento, de acordo com o que o Sexta às 9 apurou, o ex-comandante da proteção civil, de 56 anos, está desempregado e não tem sequer direito a subsídio de desemprego porque as comissões de serviço não têm qualquer vínculo à função pública.