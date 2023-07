Ex-combatentes anunciam greve de fome a partir de 17 de agosto

Fernando Veludo - Lusa





O primeiro dia de greve de fome é a 17 de agosto, disse o ex-combatente da Guerra Colonial, acrescentando que os grevistas só saem da porta do Palácio de Belém quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, for ao Ministério de Defesa Nacional e pedir para ser revogado o Estatuto do Antigo Combatente.



"Exigimos que o estatuto seja revogado, porque não está a ser cumprido. A Constituição (da República) em Portugal não está a ser cumprida", declarou António Silva.



Segundo António Silva, o estatuto não está a ser cumprindo a vários níveis, seja nos museus, transportes ou dificuldade em aceder aos cartões de Antigo Combatente (AC).



"Metade dos cartões do ex-combatentes ainda não foram entregues", disse, referindo que muitos antigos combatentes estão a falecer sem acesso ao cartão de combatente".



Outro exemplo elencando foi o caso de antigos combatentes de Bragança que não conseguem andar de transportes públicos, porque os passes dados são intermodais, mas deviam dar passes a "título nacional".



Os museus, que deviam ser gratuitos para os antigos combatentes, muitos dos antigos combatentes estão a ser obrigados a pagar os ingressos, como está a suceder no Monumento ao Combatente do Ultramar, em Belém (Lisboa), em que têm de pagar, exemplificou António Silva, referindo que tem havido problemas e até já foi "chamada a polícia".



Outro exemplo é o dos combatentes negros que estiveram a combater ao lado dos portugueses e que estão com "graves problemas de saúde e ninguém quer saber deles", acrescentou, reconhecendo que se não fossem esses homens negros das ex-colónias que tiveram "13 anos de guerra", os portugueses quando lá chegavam "morreriam lá todos".



António Silva, da Comissão Pró-Dignidade do Estatuto do Antigo Combatente (EAC), disse à Lusa que 100 antigos combatentes da Guerra Colonial (1961-1974) vão entrar em "greve de fome às portas da Presidência da República" a partir do dia 17 de agosto.O primeiro dia de greve de fome é a 17 de agosto, disse o ex-combatente da Guerra Colonial, acrescentando que os grevistas só saem da porta do Palácio de Belém quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, for ao Ministério de Defesa Nacional e pedir para ser revogado o Estatuto do Antigo Combatente."Exigimos que o estatuto seja revogado, porque não está a ser cumprido. A Constituição (da República) em Portugal não está a ser cumprida", declarou António Silva.Segundo António Silva, o estatuto não está a ser cumprindo a vários níveis, seja nos museus, transportes ou dificuldade em aceder aos cartões de Antigo Combatente (AC)."Metade dos cartões do ex-combatentes ainda não foram entregues", disse, referindo que muitos antigos combatentes estão a falecer sem acesso ao cartão de combatente".Outro exemplo elencando foi o caso de antigos combatentes de Bragança que não conseguem andar de transportes públicos, porque os passes dados são intermodais, mas deviam dar passes a "título nacional".Os museus, que deviam ser gratuitos para os antigos combatentes, muitos dos antigos combatentes estão a ser obrigados a pagar os ingressos, como está a suceder no Monumento ao Combatente do Ultramar, em Belém (Lisboa), em que têm de pagar, exemplificou António Silva, referindo que tem havido problemas e até já foi "chamada a polícia".Outro exemplo é o dos combatentes negros que estiveram a combater ao lado dos portugueses e que estão com "graves problemas de saúde e ninguém quer saber deles", acrescentou, reconhecendo que se não fossem esses homens negros das ex-colónias que tiveram "13 anos de guerra", os portugueses quando lá chegavam "morreriam lá todos". c/ Lusa