Ex-combatentes manifestaram-se em frente ao Parlamento

Há mais de 40 anos que esperam pela aprovação do Estatuto do Antigo Combatente.



Exigem mais proteção social, isenção de taxas moderadoras e apoio aos ex-combatentes que sofrem de stress pós-traumático, assim como um aumento nas pensões.



Esta semana foram recebidos pelo Governo, mas ainda sem garantias.



Desde setembro que se concentram todas as quintas-feiras à frente do Parlamento.