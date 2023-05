Ex-deputado e vereador do PSD em Matosinhos Pedro da Vinha Costa morreu aos 63 anos

"Com muito pesar vimos dar nota do óbito do companheiro doutor Pedro da Vinha Costa, o qual foi vereador e deputado municipal eleito pelo PSD na Câmara Municipal de Matosinhos", referiu o partido na publicação.

Falando numa "profunda tristeza", o PSD/Matosinhos endereçou as condolências aos familiares e amigos de Pedro da Vinha Costa.

Pedro José da Vinha Rodrigues Costa nasceu a 15 de outubro de 1960, na freguesia de Sé Nova, em Coimbra, mas residia em Matosinhos.

Licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, o social-democrata tinha dois filhos.

Também a Câmara Municipal de Matosinhos, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, manifestou na sua página oficial de internet pesar pela morte do ex-vereador do PSD que assumiu este cargo entre outubro de 2013 e 2017.

Na informação publicada, a autarquia recordou que no mandato que se iniciou a 21 de outubro de 2017, Pedro da Vinha Costa foi membro da Assembleia Municipal de Matosinhos, eleito pelo PPD-PSD, liderando a bancada social-democrata.

Presidente da concelhia do PSD/Matosinhos, Pedro da Vinha Costa foi, nas autárquicas de 2013, o candidato à liderança da câmara, naquela ocasião presidida por Guilherme Pinto, eleito pelo PS.

Pedro da Vinha Costa foi ainda deputado na Assembleia da República entre outubro de 1995 e abril de 2002.

"A Câmara Municipal de Matosinhos lamenta profundamente o falecimento de Pedro da Vinha Costa endereçando as mais sentidas condolências à família", sublinhou.