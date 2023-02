Ex-padre tentou entregar-se. PGR esclarece que não havia mandado de detenção

Em comunicado, a PGR confirma que "os advogados do arguido José Anastácio Alves, acompanhado desde e de jornalistas", deslocaram-se na quinta-feira à Procuradoria-Geral da República onde "verbalizaram pretender que o seu constituinte 'fosse constituído arguido e notificado da acusação'".





"A notificação da acusação é um ato processual que deve ser realizado no âmbito do concreto processo. (...), o que foi informado aos advogados presentes.No processo não foi determinada pelo magistrado titular a emissão de mandados de detenção nacionais ou internacionais, pelo que se revelava inviável a detenção do arguido", acrescenta a PGR.





A Procuradoria-Geral da República indica ainda que o motivo de "detenção do arguido" não foi "veiculado como sendo o motivo da sua deslocação à PGR" por parte dos advogados.







Na mesma nota, a PGR explica que a notificação da acusação do Ministério Público ao ex-sacerdote madeirense "é um ato processual que deve ser realizado no âmbito do concreto processo", sendo que este corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Funchal.







Um antigo padre madeirense acusado de cinco crimes de abuso sexual de menores tentou entregar-se à justiça na quinta-feira, na Procuradoria Geral da República.



De acordo com uma notícia avançada pelo Observador, o suspeito terá sido mandado embora, com a indicação de que devia dirigir-se ao Tribunal do Funchal.