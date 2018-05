Ex-secretário de Estado da Indústria suspeito de fraude

RTP09 Mai, 2018, 16:47 / atualizado em 09 Mai, 2018, 17:08 | País

A revista Sábado avança esta quarta-feira que o ex-secretário de Estado da Indústria foi constituído arguido pelo Ministério Público. Em causa estará um caso que envolve ma sociedade-veículo de que foi sócio, e em que terá investido em 2010 dinheiros comunitários numa empresa detida pela mulher.



João Vasconcelos era presidente da Comissão Organizadora do Congresso do PS até há duas semanas, justificando que foi uma decisão tomada "exclusivamente por motivos pessoais".



Segundo avança a revista Sábado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) fez buscas à casa do ex-secretário de Estado no mês passado. A casa de Francisco Maria Pinto Balsemão, filho de Francisco Balsemão e um dos cinco sócios de João Vasconcelos, e Isabel Domingues Santos, mulher de Vasconcelos, também terão sido constituído arguidos.



O ex-governante já tinha sido constituído arguido no caso das viagens da Galp ao Euro 2016. Foi essa investigação que o levou a abandonar o Governo de António Costa.



Em resposta à RTP, a Procuradoria-Geral da República confirma que está em curso um inquérito no DCIAP "relacionado com fraude na obtenção de subsídio". Na resposta à estação pública, a PGR diz que o inquérito "tem arguidos constituídos", sem esclarecer quais. Acrescenta ainda que o inquérito "encontra-se em investigação e está em segredo de justiça".