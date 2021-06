Exames do secundário vão ter mais perguntas de resposta obrigatória

Ter notas elevadas nos exames nacionais do Secundário vai ser, este ano, uma tarefa mais difícil. As provas vão seguir o mesmo modelo do ano passado, mas com mais perguntas de resposta obrigatória. O Instituto de Avaliação Educativa vai manter as perguntas opcionais, em que contam apenas as melhores respostas. Vai ser mais difícil fugir às matérias que os estudantes consideram mais complicadas.