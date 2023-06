Exames nacionais do ensino secundário arrancam hoje

Para além do exame nacional de Português do 12.º ano, para hoje estão também agendados os exames de Mandarim e Italiano do 11.º ano e a prova final de Português Língua Não Materna para os alunos do 9.º ano.No final de maio, a plataforma sindical que reúne nove estruturas representativas dos professores, incluindo as duas federações – FNE e Fenprof – anunciou a marcação de greves aos exames nacionais e avaliações finais, tendo no mesmo dia o Ministério da Educação reagido ao anúncio com outro: o pedido de serviços mínimos.O tribunal arbitral decretou os serviços mínimos para as avaliações finais dos 9.º, 11.º e 12.º anos e para a prova final de matemática do 9.º ano de 16 de junho, tendo os sindicatos anunciado entretanto um recurso para o Tribunal da Relação para contestar a legalidade dos serviços mínimos decretados.