Exames para ser médico vão sofrer mudanças

Foto: Reuters

O jornal Público avança este domingo que a comissão nomeada pelo Ministério da Saúde já apresentou o novo modelo. Um modelo que vai ser agora trabalhado para que haja um teste-piloto no próximo ano.



A proposta vai estar em consulta pública durante trinta dias.



Para já, uma das alterações previstas prende-se com a extensão do exame. A prova passa a ter cento e cinquenta perguntas, com resposta de escolha múltipla. O exame Harrison tem cem.



Também a duração da prova será mais longa.