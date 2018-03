Excesso de dadores de sangue na Madeira obriga à suspensão de colheitas

Foto: Reuters

O serviço de Saúde da região Autónoma da Madeira fez um apelo na última semana, ao qual muitos corresponderam positivamente, de tal forma que o serviço de recolha teve que suspender as colheitas de sangue, devido à total reposição dos stocks.



O serviço de saúde pede agora aos dadores que voltem a doar sangue nas semanas seguintes ao período da Páscoa.



O cenário nacional é diferente. No continente as dádivas estão a diminuir, mas continuam em linha com as necessidades.