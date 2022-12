Excesso de velocidade é a maior ocorrência nas primeiras horas da operação de Natal da GNR

Foto: GNR/DR

O excesso de velocidade é a contra-ordenação que salta à vista nas primeiras 24 horas de Operação Natal que a Guarda Nacional Republicana está a efetuar. Neste período já foram registados mais de 260 acidentes que provocaram três mortos. O capitão João Lourenço da GNR realça as situações verificadas em mais de sete mil fiscalizações.