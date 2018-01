Exclusão de responsabilidade disciplinar dos médicos pode ser protesto

RTP10 Jan, 2018, 11:43 / atualizado em 10 Jan, 2018, 11:44 | País

“Isto pode ser entendido como forma de protesto. A verdade é que isto não é propriamente um protesto público”, afirmou à Antena 1 o bastonário da Ordem dos Médicos.



Segundo Miguel Guimarães, apesar de este não ser um método tradicional de protesto, “já aconteceu noutros casos”.



A maior parte dos pedidos visa proteger os clínicos que denunciam fragilidades nas urgências, mas não os ilibam de responsabilidades em caso de negligência.

Pedidos começaram em junho

Na edição desta quarta-feira, o jornal Público cita dados do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos e fala em quase cem pedidos, mas o número pode ser superior.

“Se a pessoa sente, por algum motivo, que a sua atividade como clínico pode estar quartada ou ameaçada deontologicamente, já tem o dever de o comunicar”, acrescentou.O bastonário defende que “os médicos não têm de aceitar tudo, mas também há situações às quais não podem fugir. E, teoricamente, as pessoas devem comunicar isso”.“Não é só por proteção dos médicos. É por proteção do doente”, frisou.Miguel Guimarães entende que os médicos, ao recorrerem a este mecanismo, estão a defender os doentes, “porque se nós denunciarmos situações que estão erradas, que não nos permitem atuar de acordo com as práticas. Nós estamos a proteger os doentes, porque assim essas situações podem ser corrigidas”.O bastonário esclareceu ainda que os pedidos de exclusão dos médicos abrangem apenas a responsabilidade disciplinar. “A responsabilidade dos médicos mantém-se sempre. Os médicos nunca podem ser desresponsabilizados”.“O que isto pode fazer é atenuar a responsabilidade disciplinar perante a própria Ordem dos Médicos. Isto não tem a ver com os casos de negligência ou erro médico. Negligência e erro médico são questões para ser julgadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os médicos ao fazerem isto (pedidos de exclusão de responsabilidade disciplinar) têm alguma proteção, mas têm sempre responsabilidade, mesmo disciplinar. Portanto, a responsabilidade integra dos médicos mantém-se”, rematou.Há cada vez mais médicos a pedir exclusão de responsabilidade por falta de meios nos serviços. Os pedidos começaram a chegar em junho e aumentaram em setembro durante o protesto dos enfermeiros especialistas em obstetrícia, altura em que os médicos tiveram de assumir as funções destes profissionais nos blocos de partos.No entanto, desde dezembro, são cada vez mais os médicos que assinam os documentos de exclusão de responsabilidade disciplinar.O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos recebeu tantos pedidos que teve de criar três novas minutas, mais fáceis de preencher e de entregar às direções.Existe uma para internos, outra centrada na falha de equipamentos que possam colocar em causa o diagnóstico e/ou tratamento e a terceira a denunciar a falha de recursos humanos nas escalas.Chamam-lhes documentos de legitima defesa e chegam de todas as especialidades, principalmente dos principalmente dos clínicos que fazem urgência.As minutas visam excluir a responsabilidade individual em sede disciplinar por falhas de diagnóstico ou terapêutica condicionada pelo mau funcionamento dos serviços.O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos aconselha os clínicos a entregarem o documento assim que tenham conhecimento de constrangimento sério que perturbe a normalidade da atividade médica.O pedido de exclusão é entregue à entidade empregadora.Os pedidos aumentaram numa altura em que são muitos as denúncias de falta de meios em alguns hospitais, como são os casos de Faro, Guimarães ou Leiria. Além da falta de profissionais há também falta de medicamentos e de material.Na terça-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro considerou que os serviços devem ser avaliados pela resposta global que estão a dar nestes meses de maior pressão.