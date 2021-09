Executivos eleitos nos Açores, Madeira e Bragança obtêm maioria absoluta

Os executivos camarários que venceram as eleições autárquicas de domingo no distrito de Bragança e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira vão poder governar com maioria absoluta, de acordo com o portal EyeData, disponível em www.lusa.pt.