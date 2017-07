Exército afasta comandante dos Comandos cinco dias antes da acusação

Sandra Felgueiras - RTP 11 Jul, 2017, 12:56 / atualizado em 11 Jul, 2017, 13:14 | País

Dores Moreira foi substituído dia 15 de junho, ou seja, precisamente cinco dias antes de a Procuradora, titular do inquérito que investiga as mortes no curso 127, ter extraído uma certidão para que o agora ex-comandante seja investigado pelo Tribunal da Relação de Lisboa.



Cândida Vilar entende que Dores Moreira cometeu os crimes de falsificação de documentos, insubordinação por desobediência e abuso de autoridade militar por prisão ilegal.



Na sequência da acusação contra 19 militares do Regimento de Comandos, a procuradora intercetou provas contra o ex-comandante que só podem ser investigados por um tribunal superior.



Por isso, mandou extrair certidão e remeteu o caso ao Tribunal da Relação de Lisboa.



Cândida Vilar considera que Dores Moreira terá sido o responsável pela falsificação do guião de prova que estipulava o número de litros que cada instruendo podia beber na chamada prova zero; concluiu ainda que o ex-comandante tem de ser acusado pela prisão ilegal de um soldado que quis desistir do curso e ainda que terá sido ele a mandar prosseguir a prova contra a ordem do então comandante das Forças Terrestres, o agora demissionário, Faria de Menezes.



O afastamento de Dores Moreira do cargo de comandante do Regimento de Comandos não constava, ainda esta manhã, do site oficial do Exército apesar de Pita Amorim já exercer desde o passado dia 15 de junho.