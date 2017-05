Exército arquiva queixas contra instrutor dos Comandos

Uma delas foi dirigida ao Exército pelo Hospital das Forças Armadas na sequência da admissão de 10 instruendos feridos, um deles com o nariz partido e o tímpano perfurado.



Esse instruendo identificou o sargento Rodrigues como autor das agressões, mas o caso nunca chegou a ser reportado à Polícia Judiciária Militar, como era obrigação do Exército.



Pelo contrário, a queixa foi arquivada por fraca componente probatoria. Este arquivamento está assinado pelo comandante do Regimento dos Comandos, coronel Dores Moreira.



O sargento Rodrigues continuou assim a ser instrutor do curso dos Comandos ate ao fatídico curso 127.



O Ministério Público, que até junho irá deduzir acusação contra 20 arguidos, não tem dúvidas que o sargento Rodrigues colocou terra na boca do recruta Hugo Abreu quando ele já estava próximo da morte.