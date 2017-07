Partilhar o artigo Exército reforça com 250 militares apoio a vigilância e rescaldo Imprimir o artigo Exército reforça com 250 militares apoio a vigilância e rescaldo Enviar por email o artigo Exército reforça com 250 militares apoio a vigilância e rescaldo Aumentar a fonte do artigo Exército reforça com 250 militares apoio a vigilância e rescaldo Diminuir a fonte do artigo Exército reforça com 250 militares apoio a vigilância e rescaldo Ouvir o artigo Exército reforça com 250 militares apoio a vigilância e rescaldo

Tópicos:

Mangualde Alijó,