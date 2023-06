Exército tem 1600 camas na região de Lisboa para alojar polícias

Durante uma visita à sede do Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, no Beato, Eduardo Mendes Ferrão destacou o apoio que o Exército vai prestar durante este encontro mundial, que se realiza entre 01 e 06 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco.

Eduardo Mendes Ferrão disse à agência Lusa que o apoio do Exército à JMJ não se restringe apenas à zona de Lisboa, sendo também alargado a Fátima, onde o Papa Francisco estará a 05 de agosto.

"O apoio do Exército tem-se materializado em transportes, alojamento, e pontualmente em alimentação, isto em instalações fixas. Depois vamos montar instalações móveis com tendas e um alojamento em pavilhões para os peregrinos e forças de segurança que se vão deslocar para a região de Lisboa", precisou.

Segundo o Chefe do Estado-Maior do Exército, parte das forças de segurança vai ficar instalada na região de Lisboa nas instalações do Exército.

"Na zona de Lisboa as instalações são fixas e vão ser maioritariamente ocupadas pelas forças de segurança", disse, avançando que, "neste momento, estão preparadas 1600 camas para os elementos" da PSP e da GNR.

O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública já avançou que 2.700 polícias vêm de outros comandos da PSP do país para reforçar a segurança em Lisboa durante a JMJ e a forma como vai ser feito o alojamento e alimentação destes agentes tem levantado dúvidas por parte dos sindicatos da PSP.

Eduardo Mendes Ferrão disse também que o Exército vai dar "um grande apoio em Fátima", como já é tradição, onde vai montar uma tenda com capacidade para alojar cerca de 400 pessoas.

Na Gafanha da Nazaré e Vendas Novas são outros locais onde o Exército vai disponibilizar alojamentos.

Questionado sobre o efetivo que vai estar afeto à JMJ, respondeu que o Exército vai estar "todo mobilizado" e "em prontidão para apoiar" o encontro mundial de jovens com o Papa e responder às solicitações do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.

Além do transporte, alojamento e alimentação, o Exército terá ainda "outras capacidades que estarão em prontidão" para responder às necessidades do funcionamento da JMJ em caso de necessidade, disse ainda.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto em Lisboa, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

A edição deste ano contará com a presença do Papa Francisco, que estará em Portugal entre 2 e 6 de agosto.

A JMJ de Lisboa esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19.