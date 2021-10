Exército testou resposta a ameaça biológica e uso de novas soluções tecnológicas no Porto

O cenário era uma explosão numa instalação laboratorial de agentes biológicos, que causou baixas e obrigou ao socorro das vítimas, inspeção à infraestrutura e descontaminação do espaço e material utilizado.

A parada do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, que também participou no exercício, foi o palco utilizado pelo Exército português para o teste da capacidade de resposta e partilha de experiência, num exercício que contou também com militares espanhóis.

O Elemento de Defesa Biológica, Química e Radiológica (ElDefBQR) é uma das componentes da resposta do Exército que esta permanentemente pronta para situações de catástrofe ou outras emergências complexas, e convidou para o exercício `Celulex 21` o Exército Espanhol, presente com a Brigada `Extremadura XI`, de Badajoz.

Durante toda a manhã, o local de treino preencheu-se de elementos com fatos e máscaras para este tipo de cenários e do material necessário, como luvas, sacos de plástico, fita-cola ou borrifadores de líquido descontaminante.

No centro da parada, cada força tinha o seu espaço próprio para desinfetar material e pessoal envolvido nos exercícios, com uma rotina e procedimentos próprios, embora similares.

Portugueses e espanhóis testaram a sua forma de atuação em diversos cenários, ao longo de cinco estações de treino onde tiveram de descontaminar o edifício, reconhecer a área contaminada e descontaminar equipamentos, pessoal e uma viatura.

"A forma como construímos este exercício permitiu que todos os participantes exercitassem todas as tarefas. Montamos o exercício como se fosse uma prova prática com cinco estações e cada equipa ia resolver todas essas cinco estações", explicou o major Milton Pais.

O Exército teve também como finalidade validar a descontaminação executada no treino, com a colocação de `controlos`, ou seja, agentes biológicos reais, para analisar o resultado da descontaminação em laboratório e validar o procedimento, acrescentou.

O exercício na cidade do Porto serviu ainda para testar uma inovação na descontaminação de viaturas de emergência, ainda em fase de investigação e desenvolvimento.

Segundo destacou o major Wilson Antunes, a tecnologia desenvolvida pela Delox e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa utiliza peróxido de hidrogénio em estado gasoso.

"É muito mais eficaz a nível de descontaminação, permitindo a compatibilidade com o material eletrónico como acontece, por exemplo, em ambulâncias equipadas com rádios e outros sistemas de comunicação", apontou.

Uma das estações de exercício era assim uma ambulância, em que esta tecnologia foi utilizada. No habitáculo da viatura foi colocado um `controlo` através de substâncias biológicas que "permitem monitorizar e validar o processo de descontaminação".

O exercício `Celulex 21` começou em 11 de outubro na Amadora, distrito de Lisboa, para treinar a reação a um incidente provocado por um agente químico. A 13 de outubro, em Mangualde, distrito de Viseu, foi testada a capacidade de resposta face a um evento de natureza radiológica.

O major Milton Pais salientou ainda que em tempo de pandemia de covid-19 continua a ser preocupação do Exército testar a capacidade de descontaminação de infraestruturas.

"Nós estamos sempre, permanentemente, a tentar aperfeiçoar as nossas técnicas, decorrente de lições identificadas após qualquer ação. A ameaça que nós temos da pandemia, para nós, é uma ameaça [biológica] que conhecíamos em outros agentes e simplesmente fizemos uma adaptação de procedimentos", referiu.

Um descontaminante desenvolvido pelo Exército contra a ameaça `antrax` tem sido utilizado durante a pandemia com pequenas alterações, exemplificou.

Durante a pandemia de covid-19, os meios do Exército estiveram concentrados numa unidade, preparados para responder em todo o território nacional com uma prontidão de duas horas.

Caso aconteça uma ameaça por um agente químico ou eventos de natureza radiológica e biológica, o Exército tem meios de resposta de "capacidade mais pesada".

"Quando há um incidente, haverá `first responder` [primeiras respostas] que serão as corporações de bombeiros locais ou outros agentes de proteção civil, sendo que ao mesmo tempo deverá ser informado o Exército no sentido de se começarem a mobilizar estes meios", concretizou o major Milton Pais.