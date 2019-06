Partilhar o artigo Existe descordenação e má gestão dos recursos humanos no SNS Imprimir o artigo Existe descordenação e má gestão dos recursos humanos no SNS Enviar por email o artigo Existe descordenação e má gestão dos recursos humanos no SNS Aumentar a fonte do artigo Existe descordenação e má gestão dos recursos humanos no SNS Diminuir a fonte do artigo Existe descordenação e má gestão dos recursos humanos no SNS Ouvir o artigo Existe descordenação e má gestão dos recursos humanos no SNS