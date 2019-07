Existem 60 zonas críticas nas estradas portuguesas

A Estrada Nacional 10, entre Vila Franca de Xira e Setúbal pela margem sul do rio Tejo, surge como a segunda mais perigosa. A A2, a autoestrada do sul, tem seis zonas de grande perigosidade.



Este relatório indica ainda que no ano passado registaram-se 34 mil 235 acidentes com vítimas, que provocaram 508 mortes.