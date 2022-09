Existem cada vez menos alojamentos universitários

Desapareceram mais de 7600 quartos do mercado de arrendamento para estudantes no espaço de um ano. Os proprietários preferem colocar as ofertas em alojamento local. Com pouca oferta de quartos, os que continuam no mercado estão cada vez mais caros.

.

Os preços aumentaram, em média, 10 por cento.