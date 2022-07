Existem três grandes incêndios a preocupar as autoridades

O comandante regista uma tendência para o aumento do número de incêndios diários.

O que começou ontem no concelho de Pombal, o que começou na quinta-feira em Carrazeda de Ansiães e o incêndio no concelho de Ourém, que começou também na quinta-feira.O comandante da Proteção Civil André Fernandes fez ao final do dia um ponto de situação dos incêndios no país.A ANPC avançou também os números relativos aos danos causados pelos fogos até ao momento.Confirmada a destruição de duas casas e dois anexos em Ourém, três casas ficaram também danificadas pelas chamas em Vale da Pia em Pombal.Entre ontem e hoje houve 12 bombeiros e 17 civis com ferimentos ligeiros.