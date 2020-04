Exploratório de Coimbra cria linha para mais novos explorarem

Foto: exploratorio.pt/DR

O Centro de Ciência de Coimbra viu nesta crise uma oportunidade para criar novas dinâmicas com ciência para os mais novos que estão parados em casa. E lança uma pergunta em jeito de tomada de posição: "Quaren.. Quê? Estou chateado!".