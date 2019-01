Explosão de botija de gás provoca dois feridos perto Cadeia Monsanto

Lusa13 Jan, 2019, 14:05 | País

Fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP avançou à agência Lusa que as duas funcionárias, uma com cerca de 60 anos e outra com 28, sofreram queimaduras quando estavam "a trocar uma bilha de gás" no estabelecimento.

"A explosão deu-se quando trocavam uma bilha de gás e provocou ferimentos graves numa mulher e mais ligeiros na outra", disse a oficial de dia da PSP, adiantando que o estabelecimento comercial está fechado devido aos danos materiais provados e aguarda a inspeção de um técnico de gás.

O alerta da explosão às autoridades foi dado cerca das 11:30.

O estabelecimento do Grupo Desportivo e Recreativo dos Funcionários da cadeia do Monsanto situa-se junto à porta principal da cadeia de alta segurança. A explosão provocou diversos danos materiais, que levaram as autoridades a decretar o encerramento provisório daquele espaço de restauração.

A notícia do incidente foi avançada pelo Correio da Manhã.