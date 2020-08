Explosão em apartamento na Madeira faz três feridos

As autoridades não conseguem precisar, para já, o estado das vítimas, indicando apenas que foram encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.



O alerta para a explosão foi dado pelas 8h00 e para o local foram encaminhados 11 elementos da corporação de bombeiros, apoiados por três ambulâncias, um veículo de combate a incêndios e uma viatura do comando.



O Jornalista Filipe Gonçalves esteve no local e atualizou as informações junto do presidente da Câmara.