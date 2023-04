Extensão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa ameaça habitações e monumentos

Há 50 famílias que têm de sair de casa de forma definitiva e provisória na rua do Costa, Maria Pia e travessa do Livramento com as obras de prolongamento da Linha Vermelha do Metro de Lisboa. É o que diz à Antena 1 o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton.