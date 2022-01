Extinção das regiões militares podem originar mais casos como Tancos, alerta general Martins Barrento

Para o general os políticos ainda não analisaram as mudanças estruturais que foram feitas nas Forças Armadas chama a atenção que o problema surgiu quando foram extintas as regiões militares.





Quase cinco anos depois do assalto aos paióis de Tancos, está prevista para esta manhã a leitura do acórdão do processo judicial, que analisou o furto e recuperação do material militar do Exército.No banco dos réus estão 23 pessoas, entre elas, o antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o ex-director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e o antigo fuzileiro João Paulino, que, segundo o Ministério Público, foi o mentor deste furto.O ponto final deste julgamento acontece no Tribunal de Santarém.