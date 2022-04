Extinção do SEF. Adiamento do processo apresentado no Parlamento

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai avançar mas com prudência. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, diz que o adiamento do processo de reestruturação que hoje apresenta no Parlamento serve para assegurar uma transição tranquila e para que Portugal continue a ser um país seguro.