Extinção do SEF. Agência para as migrações ainda não foi criada

Foto: Lusa

A três semanas da extinção do SEF, multiplicam-se a polémicas em torno da redistribuição das competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Segundo o Diário de Notícias, a GNR, que vai ficar com o controlo das fronteiras terrestres e marítimas, apresentou uma proposta de alteração para ficar também com o controlo nos terminais de cruzeiros, que no plano inicial iriam ficar sob a alçada da PSP.