São mais de 320 mil os pedidos de autorização de residência que vão ficar pendentes com a extinção do SEF. É mais do dobro do número de títulos concedidos ao longo de todo o ano 2022. Estes pedidos passam a ser da responsabilidade da Agência para a Integração, Migrações e Asilo e a Plataforma de Apoio aos Refugiados diz que não há recursos humanos suficientes para dar resposta a todas as solicitações.