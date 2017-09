Extinto fogo na Sertã

Lusa11 Set, 2017, 08:06 / atualizado em 11 Set, 2017, 08:10 | País

O fogo na localidade de Carvalhal entrou em fase de resolução, ou seja, estava extinto, apenas "com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio", por volta da 01:00, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Ao final da noite de domingo, o incêndio, embora já dado como dominado, ainda mobilizava mais de 700 operacionais e 220 veículos.

As chamas chegaram a ameaçar no sábado várias aldeias e levaram ao corte do itinerário complementar 8 (IC8).