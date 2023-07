Extremismos. "Não foi identificado nenhum indício", garante MAI

“Tudo o que havia para preparar, está, no essencial, preparado”, diz o ministro, confessando que nestes grandes eventos,e que consegue, por vezes, ser “mais surpreendente que todas as capacidades de previsão”.

O MAI fala de três tipos de riscos: um que envolve a segurança do Papa, outro que envolve o delito comum em zona de grande aglomeração humana e o da criminalidade internacional, ligado ao extremismo. E, neste último ponto, diz que “não foi identificado nenhum indício” de que um ato extremista possa acontecer na JMJ.







Garante que o plano de segurança está de acordo com os melhores padrões internacionais.







No controlo de fronteiras, fala de vários tipos de triagem de segurança e explica que as detenções efetuadas se têm ficado a dever com o cumprimento de medidas cautelares impostas pela justiça dos países de origem.