F-16 lusos ganham prémios NATO

Os militares habitualmente estacionados na Base Aérea n.º 5, em Monte Real, Leiria, foram distinguidos pelas "melhores operações" e pela "melhor pintura tigre", num evento que termina esta sexta-feira, ao fim de duas semanas, com 40 aeronaves e participantes de outros seis países.O galardão mais importante, o "Tigre de Prata", alcançado há dois anos pelos "Jaguares", em França, foi atribuído aos italianos do "21.º Gruppo", com os seus helicópteros HH212, conquistando assim a possibilidade de organizar a próxima edição do "Tiger Meet".A mesma esquadra transalpina foi a melhor na classe específica de helicópteros.Envolvidos no evento de Beja, desde 2 de maio, estiveram também meios dos Estados Unidos, França, Grécia, Polónia e da Suíça, num total de cerca de mil militares.

Além de seis F-16, a Força Aérea empregou ainda um avião P-3C CUP+ (patrulhamento, busca e salvamento, mas também combate marítimo), um helicóptero de EH 101 Merlin (patrulhamento, busca e salvamento e transporte) e dois helicópteros AW119MKII `Koala` (instrução, patrulhamento, busca e salvamento e transporte).