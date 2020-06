Faculdades de Medicina recusam aumentar as vagas nos cursos

O governo autorizou, mas as faculdades de Medicina recusam aumentar as vagas nos cursos. Está previsto que o número cresça 15 por cento, o que corresponde a mais de duzentas novas entradas. Os diretores das escolas de Medicina dizem que já estão no limite para garantir uma formação de qualidade e lamentam não terem sido ouvidos no processo.