Fadiga e desinformação levam população a não se vacinar contra a gripe

Dados preocupantes, na leitura de Carlos Robalo Cordeiro. O pneumologista refere que este crescimento está ligado a uma fadiga e desinformação por parte da população.





Sobre os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge relativos à taxa de vacinação, o relatório mostra também que dos 36 casos de doentes internados nos Cuidados Intensivos 33 tinham recomendação para se vacinarem contra a gripe sazonal. Mas apenas nove estavam efetivamente vacinados. Ou seja, menos de 30 por cento.Ouvido pela Antena 1, o diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra revela olhar com apreensão para os dados agora conhecidos.Carlos Robalo Cordeiro está também preocupado com a baixa taxa de vacinação entre os profissionais de Saúde.