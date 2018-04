Partilhar o artigo Fadistas avançam com `habeas corpus` para libertar empresário Raul Schmidt Imprimir o artigo Fadistas avançam com `habeas corpus` para libertar empresário Raul Schmidt Enviar por email o artigo Fadistas avançam com `habeas corpus` para libertar empresário Raul Schmidt Aumentar a fonte do artigo Fadistas avançam com `habeas corpus` para libertar empresário Raul Schmidt Diminuir a fonte do artigo Fadistas avançam com `habeas corpus` para libertar empresário Raul Schmidt Ouvir o artigo Fadistas avançam com `habeas corpus` para libertar empresário Raul Schmidt

Tópicos:

Paralelamente, Petrobras Renato, Raul Schmidt,