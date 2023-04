Falha da missão do navio `Mondego` na Madeira teve origem em "erro humano"

"A única coisa que posso dizer é que a Marinha não mente e que o último incidente não teve origem em problemas mecânicos ou da plataforma, foi um erro humano que estamos a investigar", afirmou Gouveia e Melo.

O CEMA referia-se ao incidente que, no passado dia 27 de março, impediu o Mondego de cumprir uma missão na Madeira. De acordo com um comunicado da Marinha divulgado na segunda-feira, a causa da paragem súbita de quatro motores diesel, dois geradores elétricos e dois propulsores, resultou de baixos níveis de combustível no tanque de serviço que alimenta os respetivos motores e geradores.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado-Maior da Armada recusou comentar as estratégias dos advogados dos 13 militares que se recusaram a cumprir uma missão.

No passado dia 11 de março, o NRP [Navio da República Portuguesa] Mondego falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, após 13 militares terem recusado embarcar, alegando razões de segurança.