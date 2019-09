Falha em paraquedas. Militar português morreu em Beja

RTP27 Set, 2019, 12:38 / atualizado em 27 Set, 2019, 12:46 | País

Em comunicado, o Exército informa que o militar morreu hoje pelas 09h40. Tinha 34 anos e estava a participar no exercício multinacional Real Thaw 2019 na Base Aérea N.º 11 em Beja.

De acordo com o Exército, "durante a execução de um salto de queda livre operacional, o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda do nosso Militar dentro do perímetro da Base Aérea N.º 11".

De imediato foram "acionados os procedimentos de emergência médica"

O Exército, acrescenta o comunicado, está a "realizar o processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias em que ocorreu este acidente".

Os militares lamentam "o falecimento" tendo "apresentado as mais sentidas condolências à família". Foi acidionado "o apoio psicológico".