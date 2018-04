Falha europeia motiva restrições nas descolagens dos aeroportos portugueses

RTP03 Abr, 2018, 17:46 | País

Contactada pela Lusa, fonte oficial da NAV explicou que "não existem quaisquer restrições ao tráfego em sobrevoo nas Regiões de Informação de Voo de Lisboa e Santa Maria".



No entanto, acrescentou a mesma fonte, "nos aeroportos nacionais, à semelhança dos restantes aeroportos da rede europeia do network management, foram ativados os planos de contingência, o que implica restrição nas descolagens".



Em causa está uma falha técnica previamente revelada pela Eurocontrol, a organização europeia responsável pela segurança da navegação aérea. "O problema com o sistema ETFMS foi identificado e estão a ser tomadas medidas para permitir o regresso à normalidade", disse a Eurocontrol, esperando que a situação esteja resolvida à noite.

15 mil voos podem sofrer atrasos



Segundo este mesmo organismo, esta falha técnica pode provocar atrasos em metade dos cerca de 30 mil voos previstos para esta terça-feira no espaço aéreo europeu.



"Os planos de voo entregues antes das 10h26 TMG (11h26 em Lisboa) estão perdidos e foi pedido aos operadores aéreos para apresentarem de novo os planos de todos os aparelhos que ainda não tenham descolado", acrescentou.



A Eurocontrol não deu detalhes sobre o problema técnico que esteve na origem destas perturbações. Alguns aeroportos europeus começaram durante a tarde a assinalar as perturbações esperadas.



O aeroporto de Amesterdão-Schipol pediu aos passageiros para consultarem as informações sobre os voos no seu site, dando conta de possíveis consequências nas partidas. O aeroporto de Helsínquia informou que havia atrasos.



Em Bruxelas, foi indicado, através da rede social Twitter, que o movimento foi limitado a dez partidas por hora e que está a ser analisado o evoluir da situação.