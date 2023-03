Falharam missão. Treze militares da Marinha vão ser substituídos

A Marinha Portuguesa falhou o acompanhamento de um navio russo de investigação científica. Treze militares da Marinha recusaram-se a sair em missão por considerarem que não estavam reunidas as condições de segurança da embarcação. A guarnição vai ser substituída porque - diz a Marinha - não cumpriu com as funções.