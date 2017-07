Falhas do SIRESP só deverão ser conhecidas em setembro

RTP 18 Jul, 2017, 11:10 / atualizado em 18 Jul, 2017, 11:11 | País

Segundo o Jornal de Notícias, “as mudanças no SIRESP para melhorar o serviço em situações de emergência só deverá ocorrer no final da fase crítica dos incêndios”. Numa altura, em que segundo o calendário oficial “se entra na fase mais calma dos incêndios (fim da fase Charlie e o início da fase Delta)”.



A primeira parte do estudo é sobre as falhas em Pedrógão Grande e estará concluída na primeira semana de agosto. A última parte “mais alargada, é para estar pronta no final de setembro”.



Depois de ter falhado no incêndio em Pedrógão Grande, em junho, o sistema de comunicações de emergência voltou a fracassar no incêndio de Alijó, que começou no domingo e ainda se mantém ativo.



As primeiras falhas Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) ocorreram num exercício em 2008, em Santarém. Em agosto de 2013, foram reportadas, pela Proteção Civil de Lisboa, novas lacunas. Durante um temporal em Sintra, que ocorreu em 2014, foram reportadas mais falhas.

Proteção Civil admite falhas "pontuais" em Alijó

A Proteção Civil garante que a comunicação entre os operacionais nunca esteve em causa, porque foram usadas redes complementares.



António Costa reconhece falhas no SIRESP



O contrato final para a operação do SIREP foi assinado em julho de 2006, quando António Costa era ministro da Administração Interna.

Melhoria do SIRESP começou com atual Governo

Ainda assim, garante que a comunicação entre os operacionais nunca esteve em causa, porque foram usadas redes complementares.Em comunicado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil revela que foram registadas algumas intermitências pontuais, para as quais foi de imediato acionada uma estação móvel que já se encontrava preposicionada no Porto.A ANPC refere ainda que, como medida de precaução, foi também preposicionada, no distrito de Viseu, outra estação móvel de comunicações que "poderá ser de imediato acionada, caso se justifique", em outro incêndio.O primeiro-ministro reconhece falhas no SIRESP, mas garante que o Governo está a resolver os problemas. PSD e CDS acusam o Executivo de nada ter feito no último mês."[Se] é necessário corrigir, nós obrigaremos às correções de forma a que tudo funcione a tempo e horas", garantiu António Costa, observando que o Governo tem agora "que obrigar, naturalmente, a quem explora esse rede de emergência a cumprir as suas obrigações em pleno".O primeiro-ministro sublinhou que a ministra da Administração Interna "já terminou" a aquisição de equipamentos de comunicação por satélite, o que fez com que o problema registado em Alijó, distrito de Vila Real, pudesse "rapidamente" ser resolvido."É um sistema que funciona há onze anos e não foi, com certeza, agora que foram descobertos problemas", sublinhou António Costa, observando que existem relatórios de 2014 "que apontaram deficiências" ao sistema, que o Governo está agora a corrigir, nomeadamente através da aquisição de antenas móveis de satélite.Contudo, António Costa reconheceu que ainda há trabalho a fazer, de forma a que o sistema de comunicações de emergência "funcione em todas as circunstâncias", quer a rede normal de comunicações, que considerou "inadmissível" não funcionar, quer a rede de comunicações de emergência.o Ministro do Planeamento e Infraestruturas diz que a PT "está a desenvolver propostas" de novos sistemas para melhorar o funcionamento do SIRESP.Em declarações ao programa 360, da, Pedro Marques acrescenta que o Governo está a trabalhar para melhorar a rede nacional de segurança.