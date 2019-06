Falsa psicóloga tinha equipa de médicos e psicólogos portugueses

De 2015 para 2016, o volume de faturação de um dos médicos passou de 200 mil para 600 mil euros. A Ordem dos Médicos admite avançar com inquéritos disciplinares a estes clínicos.



Mas o certo é que Peggy só conseguiu desenvolver atividade ilícita no Algarve, durante seis anos, por total omissão das várias entidades do Estado que legalizam e fiscalizam a atividade clínica. E também porque contou com o apoio do presidente do Conselho de Administração do Hospital Particular do Algarve.



Tudo isto apesar de a clínica andar de morada em morada em sucessivas fintas às autoridades.