Falsificação de notas. PJ desmantela uma das maiores redes de contrafação da Europa

A rede criminosa começou a operar a partir de Portugal pelo menos desde 2017. Produziu milhares de notas falsas de 50 e 10 euros, que foram apreendidas em vários países da Europa.



As notas eram produzidas em casas, no norte e no centro do país, e comercializadas através da 'darknet', uma espécie de submundo da Internet.



Os elementos da rede recebiam entre 20 e 25 por cento do valor encomendado, ou seja, por 100 mil euros em notas falsas cobravam entre 20 a 25 mil euros.



Três homens e duas mulheres..de nacionalidade portuguesa e francesa foram detidos por crimes de contrafação de moeda e associação criminosa.



O presumível líder da rede é um português de 35 anos que vivia na Colômbia desde o ano passado. Foi detido no final do mês passado no âmbito de um Mandado de Detenção Internacional.



Esta era a segunda maior rede criminosa de contrafação de moeda na Europa e foi desmantelada pela Policia Judiciaria com a colaboração da Europol.