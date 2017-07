Falta de água em Serpa e Mértola pode atingir os animais

Foto: Rafael Marchante - Reuters

As reservas de água de superfície, ribeiras, charcas e pequenas barragens “estão secas” por não terem sido repostas nos últimos dois anos com as chuvas de outono/inverno.



Alguns produtores pecuários estão a recorrer aos furos artesianos, mas o seu débito é cada vez menor e boa parte já não tem água.



Abrir novos furos implica ter meios de financiamento, o que não acontece com a maior parte dos criadores de gado.



Esta realidade “indica que podem vir a surgir situações caóticas”.



As explorações agrícolas só encontram água em rios e ribeiras a dezenas de quilómetros de distância, tornando impraticável fazer o transporte de água para os animais.