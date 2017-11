Falta de alimento preocupa produtores da Raça Arouquesa

Foto: CM-Cinfães - DR

Apesar do previsível aumento de custos, os produtores não podem fazer subir os preços porque concorrem com a carne importada e que chega a Portugal a valores competitivos.



O repórter Nuno Amaral foi a Alvarega, no concelho de Arouca, e registou as dificuldades e as expectativas de um autarca que cuida também de 300 animais.