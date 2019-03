Falta de chuva condiciona alimentação animal

Reuters

Em declarações registadas pela agência Lusa, Eduardo Oliveira e Sousa, da CAP, diz que o Governo tem de avançar com medidas para compensar os produtores de gado.



O sul do país é a região mais afetada pela falta de chuva. Mas em Trás-os-Montes e no Ribatejo também começam a notar-se os efeitos da seca.