Falta de chuva obriga Governo a limitar produção de eletricidade em quatro barragens

Não chove à mais de duas semanas. Uma situação que está a secar os solos e a diminuir os recursos hídricos no continente. Por consequência o governo mandou limitar a produção de eletricidade em quatro barragens e algumas restrições à rega.