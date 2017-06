Falta de "compromisso mínimo" do Governo motiva greve de professores

RTP 21 Jun, 2017, 11:52 / atualizado em 21 Jun, 2017, 12:09 | País

Caída a possibilidade de um acordo, as federações de professores apresentaram uma plataforma mínima de consenso para que esta quarta-feira a greve não se realizasse, mas não produziu efeitos.



“Responsabilizamos em absoluto o Ministério da Educação e o senhor ministro por hoje se manter a greve. Depois de seis horas de reunião, o ministério da Educação recusou duas coisas essenciais: acatar uma resolução aprovada na Assembleia da República, aliás três resoluções por unanimidade. Falámos com o próprio partido do Governo no sentido de reparar uma situação que afeta milhares de professores integrados nas carreiras com 20, 30 anos de serviço e mantidos como contratados do ponto de vista da sua situação remuneratória”, explicou Mário Nogueira.



O secretário-geral da Fenprof referiu ainda que, relativamente à aposentação, o Ministério da Educação recusou-se, no final da discussão, a criar um grupo para poder estudar os efeitos do envelhecimento da profissão, do desgaste dos profissionais, e poder propor medidas que eventualmente fossem criadas.



Ministro “fora do problema”

“Nós tentámos tudo ontem, ao final do dia, para que houvesse um compromisso mínimo e criar um grupo de trabalho é um compromisso mínimo. Não tinha prazos. E respeitar uma resolução da Assembleia da República, aprovada por unanimidade”.O responsável considera que os alunos não vão sair prejudicados com esta greve, sublinhando que o verdadeiro aspeto negativo na educação é o "desgaste" dos professores. “São as más condições de trabalho nas suas escolas”.Antes Mário Nogueira salientou que a greve agendada para esta quarta-feira não vai ter lugar nos concelhos que foram atingidos pelo incêndio. “Nós apelamos a todos os professores para que as escolas estejam abertas, sem exames, sem aulas, que compareçam e que estejam com os seus alunos hoje”.Também o secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE) diz que a tutela não tentou abrir processos negociais durante a reunião com os professores.João Dias da Silva refere que o ministro se está a colocar "fora do problema", ao apontar que as soluções competem apenas ao Governo.“O ministro diz que é um problema do Governo e que o ministério da Educação não tem condições para sozinho o resolver. É evidente que tudo isto é resolvido ao nível do Governo mas a consideração da especificidade dos docentes, a valorização dos profissionais docentes no nosso país é uma responsabilidade do Governo todo. O ministério da Educação tem de ser, junto do resto do Governo, tem de ser o agente representante daquilo que é a responsabilidade especial que tem para termos professores que sejam reconhecidos e valorizados”.O responsável referiu ainda que as reivindicações foram reduzidas a quatro pontos, nomeadamente a questão das aposentações ou do descongelamento das carreiras.“Não houve um esforço sequer para abrir processos negociais. Relativamente às matérias que foram identificadas pelo senhor ministro como o descongelamento de carreiras ou a aposentação, nós tínhamos relativamente a esta última que no prazo de 180 dias fosse aberto um processo negocial que visasse discutir aquilo que são as condições especiais do desgaste profissional dos docentes”.João Dias da Silva reconhece ainda que a greve desta quarta-feira poderá trazer prejuízos aos alunos.“Qualquer greve que se realize em qualquer circunstância tem em relação a outros um efeito que é negativo. E reconhecemos que isso acontece mas tudo aquilo que tem sido o movimento reivindicativo dos professores através das suas organizações sindicais ao longo dos anos, nunca isso representou uma diminuição da qualidade do emprenho e da mobilidade dos professores para o seu trabalho com os alunos”.Cerca de 200 mil alunos dos ensinos secundário e básico realizam esta quarta-feira exames nacionais e provas de aferição. Apesar da greve dos professores, o ministro da Educação já garantiu a realização das provas com total tranquilidade e serenidade.